Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.11'de merkez üssü Sulusaray ilçesi olan 5,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Sarsıntının 5,99 kilometre derinlikte olduğu belirlendi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
AFAD, depreme ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini bildirdi.
Artçı sarsıntılar sürüyor
Sulusaray'da meydana gelen depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor.
AFAD'ın verilerine göre, saat 18.31'de 3,5 büyüklüğünde artçı sarsıntı kaydedildi.
Bir ev ve 5 ahır etkilendi
AFAD, depremin ardından saha çalışmalarına ilişkin bilgi paylaştı.
AFAD, "Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir" açıklamasını yaptı.
"Can kaybı yok"
Yaşanan hadisenin ardından Habertürk yayınına bağlanan İçişleri Bakanı Yerlikaya, depremde can kaybı ve yaralanmanın olmadığını, sahada çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
"236 ihbar geldi"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, devletin tüm imkan ve kabiliyetlerinin seferber edildiğini duyurdu.
Tarama çalışmalarının devam ettiğini bildiren Yerlikaya, "236 ihbar geldi ekiplerimiz çalışıyor" ifadelerini kullandı.
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