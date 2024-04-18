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Ali Yerlikaya açıkladı: Depremde can kaybı ve yaralı yok

Ali Yerlikaya açıkladı: Depremde can kaybı ve yaralı yok Tokat ve çevre illerde hissedilen depremin ardından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 236 ihbarın geldiğini, yapılan çalışmalar sonucu depremde can ve mal kaybının olmadığını duyurdu.