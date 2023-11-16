Ali Yerlikaya açıkladı! Germiciler suç örgütü çökertildi Muğla’da düzenlenen Kafes Operasyonları kapsamında, elebaşlığını Hakan Gemici’nin yaptığını Germiciler organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 10 şüpheli tutuklandı.

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ensonhaber.com

Yurt genelinde asayiş ve huzurun sağlanması adına operasyonlar devam ediyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni bir operasyonu duyurdu.

Bakan Yerlikaya, bir suç örgütünün daha çökertildiğini belirtti.

"Germiciler organize suç örgütü çökertildi"

Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Muğla’da Düzenlenen "KAFES" OPERASYONLARI Kapsamında, Elebaşılığını Hakan Germici İsimli Şahsın Yaptığı ve “Germiciler” Grubu Olarak Bilinen Organize Suç Örgütü Çökertildi.



Operasyonda aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu 10 şüpheli şahıs tutuklandı.



Organize Suç Örgütlerine, Zehir Tacirlerine, Halkımızın Huzurunu Bozanlara Hayatı Dar Edeceğiz.

Muğla'da Kafes Operasyonu

Muğla’da faaliyet gösterdiği tespit edilen elebaşılığını Hakan Germici ve kardeşi Erdem Germici’nin yaptığı Germiciler organize suç örgütüne yönelik Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından KAFES Operasyonu düzenlendi.

Örgütün faaliyetleri

Organize suç örgütünün internet siteleri ve sosyal medya uygulamaları üzerinden,



Gerçekte sahibi olmadığı araçları sahibiymiş gibi göstererek ilan verdikleri,



Sahte tapu ve kimlikle sahibi olmadıkları evleri sahibiymiş gibi gösterip satmaya çalıştıkları,



Sahte satılık eşya vb. ilanlar vererek



NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK yaptıkları tespit edildi.

Ele geçirilenler

Ayrıca bu suç örgütünün “SİLAH TİCARETİ” yaptığı ve örgüt elebaşının 31 suçtan kaydının bulunduğu belirlendi.



Operasyon kapsamında sayıda,



Tabancalar,



Sahte tapular,



Dijital materyaller ile



Nakit para ele geçirildi.

"10 şahıs tutuklandı"

“Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kuran” bu şahıslardan 15’i yakalanarak gözaltına alındı. Aralarında örgütün elebaşının da bulunduğu 10 şahıs tutuklandı. Bu suç örgütü ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

"Suç örgütlerini adalete teslim edeceğiz"