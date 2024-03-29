Ali Yerlikaya açıkladı: İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan iki kişi yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haklarında kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov'un İstanbul'da yakalandığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Emniyet güçleri, suç örgütleriyle kesintisiz bir mücadele yürütüyor.

Birimlerin icra ettiği operasyonlar, başarılı sonuçlar vermeye devam ediyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Mahzen-23 operasyonu hakkında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız"

"İnterpol Kırmızı Bülteniyle “Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık” suçundan uluslararası seviyede aranan

- Talgat Baisaov ve

“Dolandırıcılık” suçundan uluslararası seviyede aranan

- Maxat Rakhishov

İstanbul’da düzenlenen “MAHZEN-23” operasyonuyla yakalandı.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız.

Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz."

Kırmızı bültenle aranan iki kişi yakalandı