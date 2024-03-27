Ali Yerlikaya açıkladı: İstanbul'daki iş yerine silahlı saldırıyla ilgili 5 kişi yakalandı Beşiktaş ilçesinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırının arkasındaki organize suç örgütlerine yönelik operasyon yapıldı. 5 kişi yakalanırken çok sayıda silah da ele geçirildi.

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ensonhaber.com

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni bir operasyonu açıkladı.

Bakan Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde bir organize suç örgütü tarafından bir başka organize suç örgütüne verilen talimat doğrultusunda yapılan saldırıya yer verdi.

Bu kapsamda ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

"5 şüpheli yakalandı"

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yapılan çalışmaya ilişkin, şu bilgiler aktarıldı:

"Organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un (Yurt dışı firar) organize suç örgütü elebaşı Volkan Reçber’e (Yurt dışı firar) talimat vererek yaptırdığı, Beşiktaş’taki “Nusr-Et” isimli iş yerine yönelik silahlı saldırı eylemine karşı “MAHZEN-22” operasyonu düzenlendi.

Operasyonda silahlı saldırı eylemini gerçekleştiren organize suç örgütü üyesi 5 şüpheli yakalandı.

"Operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de devam edecek"

Halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek."

"Motosikletli 2 şahıs tarafından gerçekleştirildi"

Paylaşımın devamında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; yurt dışında firari olarak bulunan elebaşı Barış Boyun’un yine yurt dışında firari olarak bulunan elebaşılığını Volkan Reçber’in yaptığı organize suç örgütüne, Beşiktaş’ta bulunan “Nusr-Et” isimli iş yerine yönelik motosikletli 2 şahıs tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı eyleminin talimatını vermesi üzerine, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin eylemi gerçekleştirdikleri tespit edildi.

"Silah ve maskelere el konuldu"

Operasyonlar sonucu 4 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, çelik yelek ve kar maskesine el konuldu. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."