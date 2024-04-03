Ali Yerlikaya açıkladı: Mahzen-24 operasyonunda organize suç örgütü 8 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı, tetikçinin de aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Emniyet güçleri, suç örgütleriyle kesintisiz bir mücadele sürdürüyor.

Birimlerin gerçekleştirdiği operasyonlar, olumlu sonuçlar vermeye devam ediyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mahzen-24 operasyonuyla ilgili yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız"

Elebaşılığını Barış Boyun’un (Yurt dışı firar) yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik İzmir’de “MAHZEN-24” operasyonları düzenlendi



Operasyonlarda tetikçinin de aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 8 şüpheli yakalandı



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;



Ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız. Tek tek yakalayacağız

Tespit edilen suçlar

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı ve yurt dışından yönettiği organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

- Kasten öldürmeye teşebbüs,

- Kasten yaralama,

- Silahlı tehdit,

- Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması,

- Mala zarar verme ve

- 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.

Ele geçirilenler