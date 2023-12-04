Ali Yerlikaya açıkladı: Mardin’de 1’i kırmızı kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanı Ali Yelikaya, Kahramanlar-32 operasyonu kapsamında Mardin'de 1’i kırmızı kategoride olmak üzere 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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ensonhaber.com

Terörle mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü mensuplarına geçit verilmiyor.

Bu kez operasyon Mardin'de gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, güvenlik güçlerinin başarılı çalışmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"1'i kırmızı kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi"

Yapılan paylaşımda şöyle denildi:

Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt Kırsalında Gerçekleştirilen KAHRAMANLAR-32 Operasyonunda 1'i kırmızı kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi.



Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki,

son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz.

"2 teröristin olduğu değerlendirilen bir aracın takibine başlandı"

Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Mardin ili Dargeçit ilçesi Alayurt mahallesi kırsalında, bölgeye görevlendirilen 2 J-SİHA tarafından, içerisinde 2 teröristin olduğu değerlendirilen bir aracın takibine başlandı.

"Kaçamayacağını anlayan 2 terörist kendilerini patlattı"

Söz konusu şüpheli aracın Dargeçit-Midyat karayolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda park halinde olduğu tespit edilerek, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca zırhlı araç unsurları ile Kahramanlar-32 operasyonu başlatıldı. Zırhlı araçlarımız, teröristlerin olduğu düşünülen araca yaklaştığı esnada, araç içerisinden zırhlı araçlarımıza ateş açılmış, müteakiben yaşanan çatışma sonrasında kaçamayacağını anlayan 2 terörist kendilerini patlatmışlardır.

"Diğer teröristin kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir"

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Rodi Hayri (K) Orhan ELMA adlı teröristin olduğu belirlenmiş diğer teröristin de kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir.

"4 ayrı eylemin talimatını verdiği tespit edilmiştir"

Etkisiz hale getirilen; terörist Rodi Hayri (K) Orhan ELMA’nın 2’si güvenlik görevlisi olmak üzere 5 şehidimizin olduğu ve 10’u güvenlik görevlisi olmak üzere, 12 yaralımızın olduğu 4 ayrı eylemin talimatını verdiği tespit edilmiştir.



Teröristin talimatını verdiği eylemlerin;

Şırnak ili İdil İlçesi Pisikayası tepesi bölgesinde 16 Ağustos 2019 tarihinde Asb.Çvş. Mehmet YALÇIN’ın yaralanması olayı,



Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında 09 Aralık 2019 tarihinde J.Asb.Üçvş.Esma ÇEVİK ve Uzm. J.V. Kad. Çvş. Kemal SAYAR’ın şehit edilmesi, 9 personelin EYP’li saldırı sonucu yaralanması olayı,



Şırnak ili İdil ilçesi kırsalında 04 Mayıs 2019 tarihinde Oyalı-Karalar yolu üzerinde araç içerisinde 2 vatandaşımızın şehit edilmesi olayı,



Şırnak ili İdil ilçesi Çığır köyünde 24 Nisan 2023 tarihinde 3 vatandaşımıza yönelik silahlı saldırı olayında 1’nin şehit edilmesi 2’sinin yaralanması olayı

olduğu tespit edilmiştir.

"Operasyonlarımız aralıksız devam edecek"