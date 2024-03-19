Ali Yerlikaya açıkladı: Onurcan Bildik'in organize suç örgütü çökertildi Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda, elebaşlığını Onurcan Bildik’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi. Ekipler, 50 kişiyi de yakaladı.

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ensonhaber.com

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni bir operasyonu açıkladı.

Güvenlik güçlerinin hedefinde bu kez bir organize suç örgütü daha yer aldı.

Ekipler, 11 ilde harekete geçerek örgüt üyelerini yakaladı.

"Organize suç örgütü üyesi 50 şüpheli yakalandı"

Operasyona ilişkin ayrıntılara yer veren Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-14” operasyonlarında elebaşılığını Onurcan Bildik’in yaptığı Organize Suç Örgütü (Nitelikli Dolandırıcılık) çökertildi.

Operasyonlarda elebaşında içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 50 şüpheli yakalandı. Halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek."

"78 milyon TL haksız kazanç elde edildiği tespit edildi"

Paylaşımın devamında ise şu bilgilere yer verildi:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğünce; karşılıklı ticaret yapan firmaların birbirlerine kargo üzerinden gönderdikleri çeklerin çalınmasıyla ilgili yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Ankara, Gaziantep, İzmir, Hatay, Aksaray, Batman, Balıkesir, Çanakkale, Mersin ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin çalınan çeklerin şüpheli şahıslar tarafından kurulan paravan şirketler üzerinden birçok kez ciranta edilerek ticari faaliyet yapıldığı izlenimi verildiği, avukatlar aracılığıyla mağdur şirketlere icra takibi başlatıldığı ve mağdur şirketlerin icra yoluyla banka hesaplarına bloke konulup, çekin bedelini ödemeye zorlanarak yaklaşık 78 milyon TL haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

"150 milyon TL değerinde taşınmaza el konuldu"

Operasyonlar sonucu:

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 150 milyon TL değerinde taşınmaza el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, MASAK'ı ve Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizlerle."