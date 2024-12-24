Ali Yerlikaya açıkladı: Suriyeliler en çok hangi ilden, nereye gitti?

AA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün moderatörlüğünü yaptığı 'Editör Masası' programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya, 8 Aralık'ta Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Esad'ın kçmasının ardından, güvenli ve onurlu dönüşlerin devam ettiğini söyledi.

İki hafta içerisinde 25 bini aşkın Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü söyleyen Bakan Yerlikaya, geri dönüşlerde en fazla kullanılan sınır kapılarını ve en fazla hangi ilden Suriyeli vatandaşın gittiğini de açıkladı.

6 SINIR KAPISINDAN DÖNÜŞLER SÜRÜYOR

"Gidenler kayıt altında. Bizim 6 kapımız var" diyen Ali Yerlikaya devam eden açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı;

Hatay Cilvegözü, Kilis Öncüpınar, Hatay Yayladağı, Gaziantep Karkamış, Hatay Zeytindalı, Şanlıurfa Akçakale. Şu anda 6 kapımızda biz buradan gönüllü dönüşleri, son iki haftada 25 bini aşkın dönen Suriyelileri bu kapılardan gönderdik. Bu kapılardan gönderdik ve nereye gittiklerini, hangi illerden gittiklerini de paylaşım.

EN ÇOK HANGİ İLDEN SURİYELİ GİTTİ?