Ali Yerlikaya açıkladı: Suriyeliler en çok hangi ilden, nereye gitti?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz'ün moderatörlüğünü yaptığı 'Editör Masası' programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Yerlikaya, 8 Aralık'ta Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Esad'ın kçmasının ardından, güvenli ve onurlu dönüşlerin devam ettiğini söyledi.
İki hafta içerisinde 25 bini aşkın Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü söyleyen Bakan Yerlikaya, geri dönüşlerde en fazla kullanılan sınır kapılarını ve en fazla hangi ilden Suriyeli vatandaşın gittiğini de açıkladı.
6 SINIR KAPISINDAN DÖNÜŞLER SÜRÜYOR
"Gidenler kayıt altında. Bizim 6 kapımız var" diyen Ali Yerlikaya devam eden açıklamasında ise şu ifadeleri kullandı;
Hatay Cilvegözü, Kilis Öncüpınar, Hatay Yayladağı, Gaziantep Karkamış, Hatay Zeytindalı, Şanlıurfa Akçakale. Şu anda 6 kapımızda biz buradan gönüllü dönüşleri, son iki haftada 25 bini aşkın dönen Suriyelileri bu kapılardan gönderdik. Bu kapılardan gönderdik ve nereye gittiklerini, hangi illerden gittiklerini de paylaşım.
EN ÇOK HANGİ İLDEN SURİYELİ GİTTİ?
Tabii ki doğal olarak en çok sayı olarak bulunan illerden gitmesi beklenir. Netice o şekilde. Birinci sırada Gaziantep var. Gaziantep'te gidenlerin 3 bin 378'i son iki haftalık veri bu. Dünün verisi yok. Hatay 3 bn 206, İstanbul 2 bin 438, Mersin bin 746 şeklinde.
Yoğun bir gidiş başladı. Gittikleri yer, gelenlerin yüzde 60'ı Halepli olunca doğal olarak gidenlerin şu ana kadar 11 bin 393'ü hemen hemen, yarıya yakını Halepli. İdlib, Laskiye, Şam, Hama, Humus, Rakka diye bu şekilde dağılımlarını da biz sizinle paylaşıyoruz.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış