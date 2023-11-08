Ali Yerlikaya açıkladı: Terör operasyonlarında 721 terörist etkisiz hale getirildi

İHA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Toplanan komisyonda konuşma yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’nin terörle mücadelesine değindi.

Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin 10 aydaki başarını aktardı.

"Terör bitme noktasına geldi"

İşte Ali Yerlikaya’nın konuşmasından öne çıkanlar…

"19 bin 756 operasyonda 721 terörist etkisiz hale getirildi"

1 Kasım itibarıyla, FETÖ’ye yönelik 5 bin 875 operasyon yapıldı. 8 bin 286 şüpheli gözaltına alınırken, bin 343’ü tutuklandı, bin 400’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.



PKK/KCK’ya yönelik, 3 bin 54’ü şehir, 16 bin 702’si kırsal olmak üzere toplam 19 bin 756 operasyon yapıldı. Kırsalda yapılan operasyonların 43’ü büyük, 417’si orta, 16 bin 242’si küçük çaplı operasyonlardı.



Yapılan bu operasyonlarda 84’ü ölü, 525’i sağ, 5’i yaralı ve 107’si teslim olmak üzere 721 terörist etkisiz hale getirildi.



Operasyonlar kapsamında, 6 bin 11 şüpheli gözaltına alınırken, bin 178’i tutuklandı, bin 297’si hakkında adli kontrol kararı verildi.