Ali Yerlikaya açıkladı: Terör operasyonlarında 721 terörist etkisiz hale getirildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İçişleri Bakanlığı'nın 2024 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.
Toplanan komisyonda konuşma yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye’nin terörle mücadelesine değindi.
Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin 10 aydaki başarını aktardı.
"Terör bitme noktasına geldi"
İşte Ali Yerlikaya’nın konuşmasından öne çıkanlar…
Terörü ülkemizin gündeminden çıkartmaya kararlıyız. 40 yılı aşkın süredir ülkemizin birlik ve beraberliğine kasteden, 40 bini aşkın vatan evladımızı şehit eden, hain Bölücü Terör Örgütü PKK’ya karşı yürütülen operasyonlar ile güvenlik güçlerimizin ortaya koyduğu alan hakimiyeti neticesinde terör, hamdolsun bitme noktasına geldi.
"19 bin 756 operasyonda 721 terörist etkisiz hale getirildi"
1 Kasım itibarıyla, FETÖ’ye yönelik 5 bin 875 operasyon yapıldı. 8 bin 286 şüpheli gözaltına alınırken, bin 343’ü tutuklandı, bin 400’ü hakkında adli kontrol kararı verildi.
PKK/KCK’ya yönelik, 3 bin 54’ü şehir, 16 bin 702’si kırsal olmak üzere toplam 19 bin 756 operasyon yapıldı. Kırsalda yapılan operasyonların 43’ü büyük, 417’si orta, 16 bin 242’si küçük çaplı operasyonlardı.
Yapılan bu operasyonlarda 84’ü ölü, 525’i sağ, 5’i yaralı ve 107’si teslim olmak üzere 721 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonlar kapsamında, 6 bin 11 şüpheli gözaltına alınırken, bin 178’i tutuklandı, bin 297’si hakkında adli kontrol kararı verildi.
104 bombalı eylem engellendi
Son 10 ayda 104’ü bombalı eylem olmak üzere, toplam 126 eylem güvenlik güçlerimizin fedakar çalışmaları neticesinde önlendi.
DEAŞ’e yönelik 1149 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda
227 terörist etkisiz hale getirildi. 2 bin 57 şüpheli gözaltına alınırken, 524’ü tutuklandı,
507’si hakkında adli kontrol kararı verildi.
Sol Terör Örgütlerine yönelik, 238 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda
8 terörist etkisiz hale getirildi. 535 şüpheli gözaltına alınırken 73’ü tutuklandı, 152’si hakkında adli kontrol kararı verildi.
"253 yerel organize suç örgütü çökertildi"
1 Ocak-1 Kasım arasında 370 operasyonda 1 uluslararası, 13 ulusal, 33 bölgesel, 253 yerel organize suç örgütü çökertildi, 1800 kişi tutuklandı.
"20 Eylül itibarıyla çadırda kalan vatandaşımız bulunmuyor"
6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin de açıklamalarda bulunan Yerlikaya, bölgede yürütülen çalışmaları anlattı.
Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
"645 bin kurulu çadırda 2,5 milyon depremzedemiz kaldı. 20 Eylül itibarıyla çadırda kalan vatandaşımız bulunmuyor. Deprem bölgesinde acil yıkılacak ve yıkık 60 bin 421 bina enkazının tamamı 68 günde kaldırıldı. 200 bin 250 ağır hasarlı binanın yüzde 65’i yıkılıp enkazı kaldırıldı."
Öte yandan Yerlikaya, yeni tip Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı kullanmaya başlayan vatandaş sayısının 77 milyon 827 bin 32’ye ulaştığını bildirdi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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