Ali Yerlikaya açıkladı! Terörün finans kaynağına 11 milyar liralık darbe Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Lice kırsalında düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, terör örgütü PKK'nın yasa dışı gelir elde etmesine engel oldu.

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Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor.

Yurt içi, sınır ve sınır ötesinde yürütülen operasyonlarla hem teröristler tek tek yakalanıyor hem de örgütün finans kaynağına darbe vuruluyor.

Bu kapsamda bir operasyon da Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlendi.

Ali Yerlikaya duyurdu

İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyona ilişkin bilgileri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: