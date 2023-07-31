Ali Yerlikaya açıkladı! Terörün finans kaynağına 11 milyar liralık darbe

Türkiye'nin terörle mücadelesi sürüyor.
Yurt içi, sınır ve sınır ötesinde yürütülen operasyonlarla hem teröristler tek tek yakalanıyor hem de örgütün finans kaynağına darbe vuruluyor.
Bu kapsamda bir operasyon da Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlendi.
Ali Yerlikaya duyurdu
İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyona ilişkin bilgileri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
LİCE KIRSALINDA YAKALANAN UYUŞTURUCU İLE TERÖR ÖRGÜTÜNÜN 11 MİLYAR TL YASA DIŞI GELİR ELDE ETMESİ ENGELLENDİ.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca terör örgütünün uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek maksadıyla, Lice kırsalında NARKOTERÖR OPERASYONU gerçekleştirildi.
Operasyon sonucunda;
114 kg toz esrar,
299 kg kubar esrar,
3.143.050 kök kenevir ile
415.000 kök skunk ele geçirildi.
Operasyonu gerçekleştiren Jandarmamızı tebrik ediyorum.
UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK.