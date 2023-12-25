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Sosyal medyada yapılan paylaşımlar mercek altına alınıyor.
İki günde şehit verdiğimiz 12 kahraman Mehmetçik, yürekleri dağladı.
Teröre karşı birlik ve beraberlik mesajları verilirken, bir yandan da askerlerimizi hedef alanlar ortaya çıktı.
Bu paylaşımlar da cezasız kalmadı.
"57 hesap hakkında inceleme başlatıldı"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan konuya ilişkin yeni bir paylaşım geldi.
Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:
Emniyet ve Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızca; Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden 57 hesap hakkında inceleme başlatıldı.
Halkımızın arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, terörü öven, milli ve manevi değerlerimize hakaret edenler hukuk önünde hesap vermeye devam edecek.
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