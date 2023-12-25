Ali Yerlikaya açıkladı! '57 hesap hakkında inceleme başlatıldı' İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal mecralarda milli değerleri hedef alarak paylaşım yapan 4 kişinin adliyeye sevk edildiğini açıkladı. Yerlikaya, "Kahraman ordumuza, askerimize dil uzatan hakaret eden 57 hesap hakkında inceleme başlatıldı" dedi.

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ensonhaber.com

Sosyal medyada yapılan paylaşımlar mercek altına alınıyor.

İki günde şehit verdiğimiz 12 kahraman Mehmetçik, yürekleri dağladı.

Teröre karşı birlik ve beraberlik mesajları verilirken, bir yandan da askerlerimizi hedef alanlar ortaya çıktı.

Bu paylaşımlar da cezasız kalmadı.

"57 hesap hakkında inceleme başlatıldı"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan konuya ilişkin yeni bir paylaşım geldi.

Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı: