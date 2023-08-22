Türkiye genelindeki Suriyeli sayısı belli oldu

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Türkiye'de düzensiz göçle mücadele sürüyor.

Bu kapsamda yurt genelinde yapılan denetimlerde düzensiz göçmenlere geçit verilmiyor.

Karada ve denizde yürütülen operasyonlarla göçmenler tek tek tespit ediliyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada Türkiye'de 4 milyon 843 bin 594 göçmen olduğu ifade edildi.

Türkiye'de 3 milyon 307 bin 882 Suriyeli var

Öte yandan açıklamada geçici koruma kapsamında 3 milyon 307 bin 882 Suriyeli bulunduğu vurgulandı.

Yapılan açıklada şu ifadelere yer verildi:

Kaçak göçmenlerle ilgili çalışmaların başarıyla devam ettiği vurgulanırken göçmenlerin "düzenli" ve "düzensiz" olarak ikiye ayrıldığına dikkat çekildi.

Göçmen sayılarına ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

Yani ülkemizde kalışları yasal olan yabancılar ve yasal olmayan yabancılar. Ülkemizde halihazırda düzenli göçmen olarak 4 milyon 843 bin 594 yabancı bulunmaktadır. Bunların 1 milyon 243 bin 423'ü ikamet izni alarak ülkemizde yasal bir şekilde yaşayan yabancılardan oluşmakta.



Bunun yanında 292 bin 289 uluslararası koruma statüsü sahibi yabancı bulunmakta. Yine ülkemizde geçici koruma kapsamında 3 milyon 307 bin 882 Suriyeli bulunuyor. Ama diğerleri, yani düzensiz göçmenler, ya kaçak yollarla ülkemize gelmiş ya da vize alarak ülkemize girmiş ancak yasal kalış süresini ihlal edip vizesiz duruma düşmüş olanlardır.



İstanbul'u pilot bölge yaptık, göç mobil noktaları kurduk. 1 aylık süre zarfında göç noktalarında sorgulaması yapılan yabancılardan 21 bininin yasal kalış hakkı olmadığını, yani düzensiz göçmen konumunda olduğunu tespit ettik.



Haklarında idari gözetim kararı alınan bu kişileri daha sonra kolluk birimlerimizin refakatinde geri gönderme merkezine alarak sınır dışı işlemlerini gerçekleştirdik.