Ali Yerlikaya Ayasofya'da ilk namaz detaylarını açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camii'nde kılınacak ilk namaz için girişlerin sabah 10:00'da başlayacağını ve yapılan hazırlıkları duyurdu.

Danıştay kararının ardından 86 yıl müze statüsünde kalan Ayasoya Camii, yarın tekrar ibadete açılıyor.

Ayasofya'da ilk namazın 24 Temmuz Cuma günü gerçekleştirileceğini duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımlarıyla beraber Ayasofya Camii'nde ilk ibadet gerçekleşecek.

İSTANBUL VALİSİ, DETAYLARI AÇIKLADI

İçeride 500 kişinin ibadet edeceği, dışarıda ise serilecek olan halılarda namaz kılınacak olan Ayasofya Camii'ndeki ilk namazın detaylarını, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya açıkladı.

GİRİŞLER SABAH 10'DA

Ayasofya'da namaz kılınacak alanlara girişlerin yarın sabah saat 10.00'dan itibaren başlayacağını duyuran Vali Yerlikaya, "Fatih Belediyemiz tarafından salgın önlemleri nedeniyle namaz kılınacak alanlarda saf düzeni işaretlemesi bu akşam saat 20:00'de başlanacak, sabah saatlerine kadar tamamlanacaktır. Namaz kılınacak alanlara misafirlerimizin girişleri yarın saat 10,00'dan itibaren başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

"SIRT ÇANTASI GETİRMEYİN"

Vatandaşlardan maske, seccade, sabır ve anlayış istediklerinin altını çizen Vali Yerlikaya, alana 11 farklı kontrol noktasından girileceğini belirterek, kontrol noktalarından hızlı geçiş için vatandaşlardan sırt çantaları getirmemelerini istirham etti.

5 FARKLI ALANDA NAMAZ KILINACAK

Ayasofya'ya alınacak davetlilerin Diyanet İşleri tarafından belirlendiğini dile getiren Yerlikaya, içeride ve dışarıda alınacak önlemleri, "Kadınlar için 2, erkekler için 3 olmak üzere 5 farklı açık alan namaz kılma yeri olarak belirlendi. Sağlık Müdürlüğümüzce gerekli tüm tedbirler alındı. Ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacak. 736 sağlık personeli, 1 helikopter ambulans olmak üzere toplam 101 ambulans görv yapacak. Kennedy, Reşadiye, Ragıp Gümüşpala caddeleri de aynı saatler arasında trafiğe kapalı olacaktır. Bu araçların tarihi yarımadadan çıkışlarına da saat 24'e kadar izin verilecek. Deniz, metro, Marmaray seferleri devam edecektir. Tramvay seferleri devam edecek, Eminönü - Beyazıt istasyonları arasında seferler yapılmayacaktır." ifadeleri ile aktardı.

OTOPARK YERLERİ BELİRLENDİ

Vali Yerlikaya, şehirde trafik sıkıntısı yaşanmaması adına alınan önlemleri de şu ifadelerle aktardı.

"Şehir dışından gelenler için Yenikapı etkinlik alanları park yeri olarak tahsis edilmiştir. Müftülüğümüzün görevleri namaz kılınacak alanlarda vatandaşlarımıza devamlı suretle yardımcı olacaktır."

Hemşehrilerimiz başta olmak üzere bütün misafirlerimizin toplu ulaşım araçlarını kullanmalarını önemle tavsiye ediyoruz. Basın mensuplarımız için Fatih Belediyemiz, Cankurtaran Sosyal Tesisleri araç park yeri olarak tahsis edilmiştir. Belirlenen ulaşım güzergahları ve sağlık noktalarını gösteren haritalar birazdan yayınlanacaktır."

SABAHA KADAR AÇIK OLACAK

Ayasofya Camii'nin sabaha kadar açık olacağını belirten Vali Yerlikaya, "Buraya gelecek bütün misafirlerimizin en büyük arzularının Ayasofya Camii'nde namaz kılmak olduğunu biliyoruz. Ayasofya camimiz sabaha kadar açık olacak. Bunun için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bütün kurumlarımızla birlikte sahada, sizlerle birlikte olacağız inşallah." dedi.