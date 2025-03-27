Ali Yerlikaya, bayram için alınan tedbirleri duyurdu

Ramazan Bayramı'na artık sayılı günler kaldı.

9 güne çıkarılan bayram tatilinde ise önlemler de artırıldı...

Bayramın kabusa dönmemesi ve kayıpların olmaması için alınan tedbirleri İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

Ali Yerlikaya, bayram boyunca 69 bin personelin görev yapacağını açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şöyle dedi:

"47 BİN 749 POLİS GÖREV YAPACAK"

Ramazan Bayramı tatili 9 güne çıktı. Biz trafik tedbirlerimizi dün itibarıyla artırdık. Bu tedbirler 8 Nisan tarihine kadar sürecek.



Bu 14 gün boyunca, trafik tedbirleri kapsamında, 47 bin 749’u polis, 21 bin 262’si jandarma olmak üzere, toplam 69 bin 11 personelimiz görev yapacak.