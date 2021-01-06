Ali Yerlikaya: Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizde her türlü gösteri yapmak yasak

Ali Yerlikaya: Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizde her türlü gösteri yapmak yasak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından,"Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır." açıklamasında bulundu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde eylem çağrılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya açıklamalarında, Saygıdeğer İstanbullular, Bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bugün toplanma çağrıları yapılmaktadır.

"SALGININ YAYILMASINI ENGELLEMEK AMACIYLA YASAKLANMIŞTIR"

Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin, Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır.

"VATANDAŞLARIMIZDAN BEKLENTİMİZ, AKLISELİM DAVRANILMASIDIR"

Değerli Hemşehrilerim, Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve kanunlar önünde herkes eşittir. Bütün vatandaşlarımızdan beklentimiz; konusu suç teşkil edecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınılması ve aklıselim davranılmasıdır.

"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ DAİMA GÖREV BAŞINDADIR"

Güvenlik güçlerimiz, hepimizin huzur ve güvenliği için daima görev başındadır.

Gücünü milletimizin engin sevgisi ve yasalarımızdan alan polisimiz; her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir.