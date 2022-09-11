Petrol
92.42
3.67%
Euro
18.3161
0.48%
Dolar
18.2347
0.06%
Altın
1.007
0.57%
Borsa
3521
2.44%
Bitcoin
394.666
1.24%
BTXN Coin
6.97
13.88%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Çok bulutlu 26 C

    Ali Yerlikaya: Ders zilinin çalmasına hazırız

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için 'Okullarımızda ders zilinin çalmasına hazırız' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2022 - 16:48
    • Güncelleme : 11.09.2022 - 16:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ali Yerlikaya: Ders zilinin çalmasına hazırız

    Türkiye'de 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, yarın yeni döneme başlıyor.

    Öğrencilerin heyecanlı bekleyişine saatler kala, okullardaki hazırlıklar da son bulmuş durumda.

    İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2022-2023 yılı eğitim dönemi için, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

    Vali Yerlikaya, paylaşımında yeni dönem için 'hazırız' çağrısı yaptı.

    "Ders zilinin çalmasına hazırız"

    İşte o paylaşım;

    "İstanbul’umuzdaki 3 milyonu aşkın öğrencimiz, 173 bin öğretmenimiz ve 6 bin 753 okulumuzda ders zilinin çalmasına hazırız. 2022-2023 eğitim öğretim yılımız, şehrimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, kıymetli anne ve babalara hayırlı olsun."

    Ali Yerlikaya'dan yeni eğitim yılı için hazırız paylaşımı VİDEO


    Ali Yerlikaya: Ders zilinin çalmasına hazırız #1


    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Btcrobo

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Adana Demirspor-Trabzonspor maçının saati değişti
    Futbol

    Adana Demirspor-Trabzonspor maçının saati değişti

    Neymar'ın golü PSG'ye galibiyeti getirdi
    Dünyadan futbol

    Neymar'ın golü PSG'ye galibiyeti getirdi

    Görüş Bildir