Ali Yerlikaya: Ders zilinin çalmasına hazırız

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için 'Okullarımızda ders zilinin çalmasına hazırız' dedi.

Türkiye'de 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, yarın yeni döneme başlıyor.

Öğrencilerin heyecanlı bekleyişine saatler kala, okullardaki hazırlıklar da son bulmuş durumda.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2022-2023 yılı eğitim dönemi için, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Vali Yerlikaya, paylaşımında yeni dönem için 'hazırız' çağrısı yaptı.

"Ders zilinin çalmasına hazırız"

İşte o paylaşım;

"İstanbul’umuzdaki 3 milyonu aşkın öğrencimiz, 173 bin öğretmenimiz ve 6 bin 753 okulumuzda ders zilinin çalmasına hazırız. 2022-2023 eğitim öğretim yılımız, şehrimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, kıymetli anne ve babalara hayırlı olsun."

Ali Yerlikaya'dan yeni eğitim yılı için hazırız paylaşımı VİDEO





