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- Ali Yerlikaya: Ders zilinin çalmasına hazırız
Ali Yerlikaya: Ders zilinin çalmasına hazırız
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2022-2023 eğitim öğretim yılı için 'Okullarımızda ders zilinin çalmasına hazırız' dedi.
- Haber Merkezi
- 11.09.2022 - 16:48
- Güncelleme : 11.09.2022 - 16:50
Türkiye'de 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, yarın yeni döneme başlıyor.
Öğrencilerin heyecanlı bekleyişine saatler kala, okullardaki hazırlıklar da son bulmuş durumda.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 2022-2023 yılı eğitim dönemi için, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Vali Yerlikaya, paylaşımında yeni dönem için 'hazırız' çağrısı yaptı.
"Ders zilinin çalmasına hazırız"
İşte o paylaşım;
"İstanbul’umuzdaki 3 milyonu aşkın öğrencimiz, 173 bin öğretmenimiz ve 6 bin 753 okulumuzda ders zilinin çalmasına hazırız. 2022-2023 eğitim öğretim yılımız, şehrimize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize, kıymetli anne ve babalara hayırlı olsun."
Ali Yerlikaya'dan yeni eğitim yılı için hazırız paylaşımı VİDEO