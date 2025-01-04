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AA

Diyarbakır annelerinin yıllardır evlat nöbeti sürüyor..

Evlatlarına kavuşma umuduyla ailelerin bekleyişi sürerken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuşurken açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.

BAŞARILI İKNA ÇALIŞMALARI SONUÇ VERDİ

Bölücü terör örgütünde çözülmenin devam ettiğini vurgulayan Yerlikaya, bir annenin daha Diyarbakır'daki evlat nöbetinin, Jandarma İstihbarat ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığının yürüttüğü başarılı ikna çalışmaları sayesinde sona erdiğini kaydetti.

"SURİYE'DE SUİKAST EĞİTİMİ ALAN E.G. İSİMLİ TERÖRİST, GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLDU"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu bilgilere yer verdi:

2021 yılında yurt içinde terör örgütüne katılan, aynı yıl örgütün Suriye kırsal kadrosuna geçiş yapan, 2022 yılında Suriye bölgesindeki sözde savaş taburlarında yer alan, insansız hava araçlarına yönelik keşif, gözetleme ve sabotaj eğitimi alan, Suriye'de suikast eğitimi alan E.G. isimli terörist, örgütten kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

"KARDEŞ KARDEŞE SİLAH DOĞULTMAZ"

Yerlikaya, teslim olan teröristin annesinin, 2019'da Diyarbakır HDP İl Binası önünde başlatılan evlat nöbetine 254. aile olarak katılıp, "Evlatlarımızı öyle de böyle de sizden alacağız. Kardeş kardeşe silah doğrultmaz." ifadeleriyle terör örgütüne karşı kararlı duruş sergilediğine dikkati çekti.

Annenin, evlat hasreti çeken diğer ailelere, "Yüreğinizdeki yangını saklamayın, korkmayın, gelin ve evlatlarınıza kavuşmak için sesinizi duyurun." sözleriyle çağrıda bulunduğunu aktaran Yerlikaya, Diyarbakır'daki evlat nöbetlerine katılan 487 aileden 58'inin evladına kavuşmasının sağlandığını kaydetti.