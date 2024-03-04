Ali Yerlikaya duyurdu! 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi Osmaniye'de eş zamanlı olarak düzenlenen “Mahzen-3” operasyonlarında, Murat Özdemir ve Cengiz Arslan’ın elebaşılığını yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar neticesinde, organize suç örgütlerine mensup 55 şüpheli gözaltına alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Emniyet güçlerimizin kararlı ve etkili operasyonları ile suç örgütlerine karşı kararlı mücadele devam ediyor.

Son olarak Osmaniye'de eş zamanlı olarak “Mahzen-3” operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda, elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan’ın yaptığı 2 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

"Sokaklarda size yer yok"

Operasyona ilişkin detaylar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından paylaşıldı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Osmaniye’de eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-3” operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan’ın yaptığı 2 ayrı Organize Suç Örgütü çökertildi



Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 55 şüpheli yakalandı.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Sokaklarda Size Yer Yok."

Tespit edilen suçlar

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin:

- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

- Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

- Silahla kasten öldürmeye teşebbüs,

- Silahla tehdit ve silahla kasten yaralama,

- İş yeri ve ikamet kurşunlama,

- Çok sayıda ruhsatsız silah yakalatma,

- Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve görevli memura mukavemet gösterme,

- Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçlarını işledikleri tespit edildi.

"Allah ayağınıza taş değdirmesin"