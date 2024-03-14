20 ilde Sibergöz-25 operasyonu! 50 şüpheli gözaltına alındı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda SİBERGÖZ-25 operasyonlarına 20 ilde 50 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Emniyet güçleri, siber suçlarla mücadele etmeye kararlılıkla devam ediyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlar başarı ile sonuçlanıyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile düzenlenen operasyonlara ilişkin bilgi verdi.

Ali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"50 şüpheli yakalandı"

"Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli 20 ilde Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi suçlarına yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-25” operasyonlarında 50 şüpheli yakalandı.

Bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Kara Vatan’da olduğu gibi Siber Vatan’da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında.

Başsavcılıklarımız, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığımız (MASAK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmalar sonucu Yalova, İzmir, Sivas ve Samsun merkezli Mersin, Adana, İstanbul, Hatay, Batman, Mardin, Konya, Kayseri, Malatya, Siirt, Denizli, Gaziantep, Burdur, Bursa, Muğla ve Balıkesir’de eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-25” operasyonlarında;

"Nitelikli dolandırıcılık suçundan 16 şüpheli yakalandı"

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yalova merkezli Mersin, Adana, İstanbul, Hatay, Batman, Mardin, Konya, Kayseri, Malatya ve Siirt’te düzenlenen operasyonlarda;

Sosyal medya platformları üzerinden “Forex Yatırım ve Yüksek Kazanç Vaadiyle Yatırım” paylaşımları üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan para talep etmek suretiyle 400 bin TL haksız kazanç sağlayarak, nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 16 şüpheli yakalandı.

"Kapora bedeli alan 23 şüpheli gözaltına alındı"

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İzmir merkezli Denizli, Adana, Gaziantep, Burdur, Mersin, Muğla, Bursa ve Balıkesir’de düzenlenen operasyonlarda;

Oltalama siteleri üzerinden “Kiralık Ev, Ürün Satışı” adı altında ilan vererek “Kapora/Depozito Bedeli” adı altında 120 müşteki şahıstan 5 milyon TL haksız kazanç elde ederek, nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri tespit edilen 23 şüpheli yakalandı.

"6 şahsı dolandıran 7 şüpheli yakalandı"

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Sivas merkezli Mersin, Adana ve Batman’da düzenlenen operasyonlarda;

Sosyal medya platformları üzerinden “Forex Yatırım” temasını üzerinden 6 müşteki şahıstan 500 bin TL haksız kazanç elde ederek, nitelikli dolandırıcılık suçu işledikleri tespit edilen 7 şüpheli yakalandı.

"Cinsel istismar suçundan 4 şüpheli gözaltına alındı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilen NCMEC (Ulusal Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Merkezi) raporları doğrultusunda "Çevrimiçi Çocuğun Cinsel İstismarı" suçunu işledikleri tespit edilen 4 şüpheli yakalandı.

Ele geçirilenler

Operasyonlar sonucu, çok miktarda Türk Lirası ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Başsavcılıklarımızı, MASAK'ı ve Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.