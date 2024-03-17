Ali Yerlikaya duyurdu! 268 yasa dışı bahis sitesi kapattırıldı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yasa dışı bahis ve kumar oynayanlara yönelik düzenlenen Sibergöz-27 operasyonunda muhalefet suçu firarisi Ubeyit Bartin yakalandığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Emniyet güçlerinin siber suçlarlar mücadelesi devam ediyor.

Bu kapsamda ekiplerin düzenlediği operasyonlar başarılı sonuçlar almayı sürdürüyor.

Son olarak ekiplerin hedefinde yasa dışı bahis ve kumar oynatanlar vardı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gerçekleştirilen Sibergöz-27 operasyonunun detaylarına yönelik sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yerlikaya yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Futbol ve Diğer Spor müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna muhalefet suçu firarisi ve anonim hesaplar üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapan “Übeyit Bartin”, Aydın’da düzenlenen “SİBERGÖZ-27” operasyonuyla yakalandı.

Ülkemizin dört bir yanında yasa dışı bahis ve yasa dışı kumar oynatanlara, sosyal medya trollerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek.

"Vatandaşları yasa dışı bahise ve kumara alıştırdıkları tespit edildi"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, EGM İstihbarat Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, yasa dışı bahis suçundan dolayı hakkında yakalama kararı bulunan ve anonim hesaplar üzerinden yasa dışı bahis reklamı yapan, Übeyit Bartin’in kendisi ve yakınları ile birlikte 54 adet sahte Twitter(X) hesabından vatandaşın ilgisini çekecek paylaşımlar yaparak takipçi kazandığı ve yasal olmayan sitelerin reklamlarını paylaşarak para kazandıkları, bu yolla vatandaşları yasa dışı bahise ve kumara alıştırdıkları tespit edildi.

"268 yasa dışı bahis hesabı kapattırıldı"

54 Twitter(X) hesabı hakkında yapılan çalışmada; 2 hesabın kullanıcısı tespit edilerek, 20 hesapta 10 farklı yasa dışı bahis sitesinin reklamının yapıldığı, reklamı yapılan 10 yasa dışı bahis sitesinin farklı uzantılarla açılan siteleri de dahil olmak üzere toplamda 268 yasa dışı bahis sitesinin Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızca kapattırıldığı anlaşılmıştır.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."