Ali Yerlikaya duyurdu! 4 ilde 22 mağara, sığınak, barınma alanı imha edildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde Bölücü Terör Örgütü'ne (BTÖ) yapılan ‘Bozdoğan-19 operasyonlarında, 22 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini duyurdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türkiye'nin kararlılıkla sürdürdüğü terörle mücadelesi devam ediyor.

Güvenlik güçleri, içerde ve sınır ötesinde operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyon hakkında bilgi paylaşarak terörle mücadeledeki kararlılık ve azim konusunda önemli mesajlar verdi.

"4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi"

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-19” operasyonlarında 4 ilde 22 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

"Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz"

19 adet Roketatar Mühimmatı,

16 adet Roketatar Sevk Fişeği,

10 adet El Bombası,

444 adet çeşitli çap ve ebatlarda Mühimmat ile çok sayıda silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek.

Ele geçirilenler

- 1 Haziran 2023 - 31 Mart 2024 tarihleri arasında Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsaldaki kış yapılanması ve eylem amaçlı patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “KAHRAMANLAR” ve “BOZDOĞAN” operasyonlarında toplam;

- 667 adet mağara, sığınak ve depo imha edildi.

- Bombalı eylemler için hazırlanan:

- 1 ton 662 kg amonyum nitrat patlayıcı,

- 77 adet plastik patlayıcı C4

- 180 adet mayın, EYP

- Saldırı için hazırlanan :

- 80 bin 398 adet muhtelif çap ve ebatta mühimmat ile fişek,

- 10 bin 644 adet ağır silah mühimmatı, (RPG-7, bombaatar, havan ve uçaksavar mühimmatı)

- 1.030 adet el bombası,

- 36 adet Roketatar, Havan, Bombatar, Uçaksavar, Lav Silahı

- 340 adet uzun namlulu silah,

- 198 adet tabanca ve

- 163 adet av tüfeği ele geçirildi.

1.445 Jandarma Personeli katıldı

Operasyona dair detay veren Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:



- Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak, Diyarbakır, Siirt ve Hakkari Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan 107 tim, 1.445 Jandarma Personelinin katılımı ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle “BOZDOĞAN-19” operasyonları gerçekleştirildi.

Ele geçirilenler

- Şırnak merkez, Uludere, Silopi, Lice, Eruh ilçesi kırsalı ve Yüksekova kırsalında düzenlenen BOZDOĞAN-19 operasyonu sonucunda;

- 19 adet ROKETATAR MÜHİMMATI,

- 16 adet ROKETATAR SEVK FİŞEĞİ,

- RPD MAKİNELİ TÜFEK,

- 10 adet EL BOMBASI,

- EYP,

- 105 adet pil bloğu, (EYP hazırlamak üzere kullanılan)

- 3 adet fünye, (EYP hazırlamak üzere kullanılan)

- AK-47 Piyade Tüfeği,

- 5 adet AK-47 Piyade Tüfeği şarjörü,

- 444 adet mühimmat [1 adet 20 mm, 18 adet 5.56 mm,(425 adet 7,62 mm],

- 4 adet tüp,

- 2 adet akü,

- 84 adet pil ile çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

"Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum"