Ali Yerlikaya duyurdu! Şırnak'ta 5 terörist öldürüldü İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehidimizin kanı yerde kalmadı" ifadeleri ile Şırnak'ta 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Türk Silahlı Kuvvetleri, hain teröristlerin ensesinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tek bir terörist dahi kalmayıncaya dek" anlayışı ile sürdürülen operasyonlardan her geçen gün bir başarı haberi geliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Şehidimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak" vurgusuyla bir başarı haberini daha duyurdu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, şu cümleleri aktardı;

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbarat çalışmaları ve J-SİHA’ların hava keşif desteği sonucunda Şırnak Uludere’de bir grup teröristin barındığı belirlendi ve derhal operasyon başlatıldı.

Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarımızın emir komutasında, Şırnak İl Jandarma ile Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlıklarımız tarafından; Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları ve J-SİHA’ların ateş desteğinde, Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can AKDENİZ operasyonu düzenlendi.

"5 terörist silahları ile etkisiz hale getirildi"