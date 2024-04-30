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Güvenlik güçleri, suç örgütleriyle mücadeleye kesintisiz devam ediyor.

Bu çerçevede, çökertilen organize suç örgütlerine her gün yenileri eklenmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde düzenlenen "MAHZEN-35" operasyonuna dair bilgileri sosyal medya hesabından duyurdu.

6 ilde 6 örgüt çökertildi

Bakan Yerlikaya şu bilgileri verdi:

6 ilde düzenlenen “MAHZEN-35” operasyonlarında; - Antalya’da Engin Tatar, - Balıkesir’de Mehmet Canbaz, - Gaziantep’te Eyyüp Doğruer, - Konya’da Recep Örnek, - Mersin’de Okday Gün ve - Uşak’ta Erkan Saltık’ın elebaşılığını yaptığı 6 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü Üyesi 46 şüpheli yakalandı Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz

Tespit edilen suçlar

- Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Antalya, Balıkesir, Gaziantep, Konya, Mersin ve Uşak İl Emniyet Müdürlükleri, KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

- Kumar faaliyetleri kapsamında borç adı altında para vererek yüksek faizle geri istedikleri ve parayı ödeyemeyen kişilere yönelik silahlı saldırı eylemleri düzenledikleri,

- Tefecilik faaliyetleri kapsamında yüksek faizle borçlandırdıkları kişilerin iş yerleri ve araçlarına zorla el koydukları ve bu malları örgüt üyelerinin üzerine geçirdikleri,

- Rekabet ve alan kavgası içerisinde oldukları diğer suç gruplarının kumar oynattıkları yerlere silahlı saldırı düzenlendikleri,

- Ev sahipleri ile kiracılar arasındaki kira artışı ve kiralanan evin boşaltılması konularına müdahil olarak baskı, cebir ve şiddet yoluyla haksız kazanç elde ettikleri,

- Kişiler arasında meydana gelen alacak verecek konularına müdahil oldukları ve sözde mahkemeler kurarak haksız menfaat sağladıkları,

- Zorla ve tehditle el koymak istedikleri işletmelerde kavga çıkararak, iş yeri sahiplerinin üzerinde baskı kurdukları,

- Eğlence mekanlarında bulunan örgüt üyesi kadınların aracılığıyla kişileri tuzağa düşürdükleri ve şantaj yaparak silah zoruyla bu kişilerden yüksek miktarda para aldıkları,

- Uyuşturucu madde ve silah ticareti yaparak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.