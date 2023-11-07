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Yurtta huzur ve güvenin sağlanması adına denetimler elden bırakılmıyor...

Bu kapsamda uyuşturucu tacirlerine, suç örgütlerine ve terör örgütlerine geçit verilmiyor.

Nefes kesen operasyonlar devam ederken suç örgütü çetelerine yönelik operasyonlarda büyük başarılar elde edildi.

Bakan Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mercek Operasyonlarının ayrıntılarını duyurdu.

66 ilde operasyon düzenlendi

66 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen ‘Mercek Operasyonları’ kapsamında; 526 ruhsatsız tabanca, 35 kurusıkı tabanca, 10 uzun namlulu tüfek, 58 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

715 gözaltı

Operasyonlarda 715 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yerlikaya, paylaşımına "Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız." notunu düştü.

Tabanca ve tüfekler ele geçirildi

Bakan Ali Yerlikaya paylaşımında şunları kullandı:

"Onları adalete teslim etmeye kararlıyız"

Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız.



İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, İzmir, Adana, Konya, Bursa, Mersin, Gaziantep, Samsun, Şanlıurfa, Malatya, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Sakarya, Kayseri, Balıkesir, Hatay, Elazığ, Kocaeli, Tekirdağ, Denizli, Aydın, Erzurum, Isparta, Trabzon, Edirne, Kahramanmaraş, Osmaniye, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Batman, Bingöl, Çanakkale, Eskişehir, Kastamonu, Manisa, Muğla, Kütahya, Nevşehir, Niğde, Afyonkarahisar, Bilecik, Düzce, Erzincan, Gümüşhane, Karaman, Kırıkkale, Kırşehir, Mardin, Muş, Şırnak, Zonguldak, Ağrı, Amasya, Bartın, Bayburt, Burdur, Giresun, Hakkari, Kırklareli, Rize, Siirt, Tokat ve Van'da olmak üzere 66 ilimizde son 3 gün içinde yapılan operasyonlarda toplam 629 silah yakalandı.