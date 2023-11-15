Ali Yerlikaya duyurdu! 82 göçmen kaçakçısı ve 1222 düzensiz göçmen yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kalkan Operasyonu kapsamında 82 göçmen kaçakçısı ve 1222 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Yurt genelinde düzensiz göçmenlere yönelik denetimler sürüyor.

Karada ve denizde yapılan çalışmalarla çok sayıda göçmen, ekipler tarafından yakalanıyor.

Bu kapsamda önemli bir ilerleme kaydedildi.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan kritik bir operasyon duyurusu geldi.

62 operasyon düzenlendi

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde jandarma ve polis tarafından son 3 gün içinde sınır bölgelerinde gerçekleştirilen İHA, helikopter ve cayrokopter destekli 62 operasyon gerçekleştiğini duyurdu.

Düzenlenen operasyonlarda 82 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

1222 düzensiz göçmen yakalandı

Bunlardan 63’ü tutuklandı, 7'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda 1222 düzensiz göçmen yakalandı.

"İnsan tacirlerine fırsat verilmeyecek"

Bakan Yerlikaya, insan kaçakçılığı yaparak, Türkiye'yi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat verilmeyeceğini hatırlattı.

Jandarma ve polis ekiplerine teşekkür etti

Yerlikaya, operasyona katılan jandarma ve polise teşekkürlerini sunarak mücadelenin aralıksız süreceğini vurguladı.

"Göçmen kaçakçılığıyla mücadelemiz aralıksız biçimde sürdürülecektir"

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: