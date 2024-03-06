Ali Yerlikaya duyurdu! 9 ilde 59 mağara, sığınak, patlayıcı deposu imha edildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 ilde Bölücü Terör Örgütü'ne (BTÖ) yapılan ‘Bozdoğan-8’ operasyonlarında, 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposu imha edildiğini duyurdu.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin terörle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.

Güvenlik güçleri, hem yurt içinde hem de sınır ötesinde operasyonlarını hız kesmeden devam ettiriyor.

Son operasyon hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadeledeki kararlılık ve azim konusunda önemli mesajlar verdi.

"9 ilde 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposu imha edildi"

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-8” operasyonlarında 9 ilde 59 mağara, sığınak ve patlayıcı deposu imha edildi

"Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz"

"1 adet AT-13 Metis Tanksavar Füzesi,

2 adet Güdümlü Füze,

701 Adet El Bombası,

184 Adet RPG-7 Anti Tank Mühimmatı ve

64 kg C4 Patlayıcı olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Tek bir hedefimiz var; O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek."

Ele geçirilenler

- Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Mardin, Hatay, Bitlis, Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Tunceli, Bingöl ve Hakkari’de Jandarma Özel Harekat (JÖH), Komando ve Güvenlik Korucularından oluşan

204 tim,

2.866 Jandarma Personelinin katılımı ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle “BOZDOĞAN-8” operasyonları düzenlendi.



- Nusaybin, İskenderun, Dörtyol, Payas, Mutki, Hizan, Sehi, Kulp, Lice, Uludere, Silvan, Ergani, Genç, Pervari, Ovacık, Cudi ve Gabar kırsalında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda:

- AT-13 METIS TANKSAVAR FÜZESİ,

- 2 adet GÜDÜMLÜ FÜZE,

- 184 adet RPG-7 ROKETATAR SEVK FİŞEĞİ,

- 42 adet RPG-7 ANTİ-TANK MÜHİMMATI,

- 701 adet EL BOMBASI,

- 1303 adet FÜNYE, (EYP yapmak üzere hazırlanan)

- 63 kg C4 ve AMONYUM NİTRAT,

- 10 adet EYP ve anahtar sistemi,

- 4012 adet MÜHİMMAT (piyade ve makineli tüfek fişekleri)

- 5 adet LAV SİLAHI,

- 8 adet ROKETATAR (ANTİ-PERSONEL HARP BAŞLIĞI),

- 57 adet 12,7 mm çapında Zagros ve UÇAKSAVAR MÜHİMMATI,

- 2 adet ANTİ-TANK MAYINI,

- Bombaatar,

- 8 adet bombaatar mühimmatı,

- 7 adet Dragunov ve Zagros Keskin Nişancı Tüfeği,

- 7 adet AK-47 piyade tüfeği,

- 2 adet basma düzeneği,

- Havan mühimmatı,

- 2 adet lazer mesafe ölçer,

- 2 adet Dragunov dürbünü,

- 18 adet Dragunov şarjörü,

- 32 adet AK-47 Piyade Tüfeği şarjörü,

- 6 adet araç ve el telsizi,

- 47 adet tüp,

- Çok sayıda örgütsel doküman, mutfak, sağlık ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

"Milletimizin duası sizinle"