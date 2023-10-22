Ali Yerlikaya duyurdu! Ankara ve Kayseri'de tefecilere yönelik operasyon... 15 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya eş zamanlı olarak Ankara ve Kayseri'de tefecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli şahısın yakalandığını duyurdu.

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ensonhaber.com

Güvenlik güçleri yasa dışı her oluşuma müdahale ediyor...

Yurt genelinde suç ve suçlulara karşı operasyonlar hız kesmeden devam ediyor...

Bu kapsamda yapılan çalışmalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Yapılan çalışmalarla haksız kazanç elde ederek vatandaşları zor duruma koyan şüphelilere göz açtırılmıyor.

15 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yeni bir operasyonu paylaştı.

Bakan Yerlikaya şu ifadelere yer verdi:

Ankara ve Kayseri'de gerçekleştirilen operasyonlarda tefecilere karşı yapılan operasyonlarda 15 şüpheli şahıs yakalandı.



Halkımızı sömüren tefecilere karşı müsamaha göstermeyeceğiz.

Çetenin suçları belirlendi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda tefecilik suçu işlediği tespit edilen şüphelilerin şu faaliyetlerde bulunduğu belirlendi:

Mağdurlardan zorla çek ve senet aldıkları, aldıkları çek ve senetler hakkında icra takibi başlatarak haciz yoluyla mağdurların mal varlıklarını ele geçirdikleri,



Mağdurlardan yüksek faiz karşılığı verdikleri parayı tahsil etmek için işyerlerine ve ikametlerine giderek mağdurları baskı altına aldıkları ve tehdit ettikleri,

93 ayrı tefecilik olayında 107 mağdurdan ilk belirlemelere göre yaklaşık 30 milyon Türk Lirası haksız kazanç elde ettikleri,



Gruplar halinde hareket eden şüphelilerin, kendilerine faizli para talebi geldiğinde mağdurun ödeme açısından güvenilir olup olmadığını birbirlerine sordukları ve mağdurları birbirlerine yönlendirerek kendi alacaklarını bir başka tefeciye borçlandırarak tahsil ettikleri tespit edilmiştir.

17 adrese operasyon düzenlendi