Ali Yerlikaya duyurdu! Bahis oynayan 139 kişi yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, MASAK ile kordineli ve 11 ilde eş zamanlı düzenlenen SİBERGÖZ-24 operasyonunda 139 şüpheli yakalandığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Güvenlik güçleri, yasa dışı örgütleri tek tek enselemeye devam ediyor.

Düzenlenen operasyonlar başarı ile sonuçlanıyor suçlulular yakalanarak vatandaşın güvenliği sağlanıyor.

Ekiplerin hedefi bu sefer yasa dışı bahisçiler oldu.

11 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 139 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon sonucunda çok sayıda ruhsatsız silah, Türk Lirası, döviz ve dijital malzeme ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eş zamanlı düzenlenen operasyona ilişkin sosyal medya hesabından detaylı açıklama yaptı.

Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"139 şüpheli yakalandı"

"İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli 11 ilde Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) Muhalefet, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma suçlarına yönelik MASAK ile koordineli ve eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-24” operasyonlarında 139 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz.

"Yaklaşık 600 milyon TL'lik işlem hacminin tespit edilen şüpheli yakalandı"

Onlara göz açtırmayacağız Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde yapılan çalışmaların sonucu, İstanbul, Diyarbakır ve Elazığ merkezli Adana, Balıkesir, Bursa, Denizli, İzmir, Muğla, Konya ve Çanakkale'de eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-24” operasyonlarında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmaların sonucu, İstanbul merkezli Adana, Balıkesir, Bursa, Denizli, İzmir ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin, ATM'ler üzerinden QR kod ve cepbank yöntemi ile birden fazla yasa dışı bahis sitesiyle bağlantılı para transfer aracılık ettiği, suçtan elde edilen gelirin kripto varlık hizmet sağlayıcıları yurt dışında akla geldikleri ve şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 600 milyon TL'lik işlem hacminin tespit edilen şüpheli yakalandı.

"Bahis oynatılmasına olanak sağlayan 16 grup yakalandı"

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmaların sonucu; Diyarbakır ve Konya'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin, "Egebet” isimli güvene dayalı ve referans ile kayıt yapılabilen, erişilebilen yasa dışı bahis bölümü panel sağlayıcısı ile panel satın alınarak yasa dışı bahis oynatılmasına olanak sağlayan 16 farklı grup ve organizasyon içerisinde tespit edilen şüpheli yakalandı.

"50 milyon TL'lik işlem hacminin bulunduğu tespit edilen şüpheliler yakalandı"

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmaların sonucu; Elazığ merkezli Çanakkale ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda şüpheliler, üçüncü kişilere ait elektronik para ve banka hesaplarının temin ettikleri, bu hesapların kontrolleri sağlanarak, birden fazla yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili para transferine aracılık faaliyetleri, suçtan elde edilen gelirin kripto varlıkların akılda tutuldukları ve şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 50 milyon TL'lik işlem hacminin bulunduğu tespit edilen şüpheliler yakalandı.

Ele geçirilenler

Operasyon sonucu, ruhsatsız tabancalar, çok miktarda Türk Lirası ve döviz ile çok sayıda dijital malzeme elde edildi.

Başsavcılıklarımızı, Operasyonlarını gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. "