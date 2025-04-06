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Haber Merkezi

Ramazan Bayramı tatili, yine trafik kazalarıyla kara bir tabloya dönüştü…

Tatil için yola çıkan sürücülerin trafik kurallarına uymamaları ve dikkatsizlikleri, maalesef birçok can kaybına ve yaralanmalara yol açtı.

Bayram sevincinin acıya dönüşmemesi için yapılan uyarılara rağmen, özellikle dönüş yolculuklarında kazaların önüne geçilemedi.

604 TRAFİK KAZASI GERÇEKLEŞTİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tatilin 8. günü itibariyle meydana gelen 604 trafik kazasında 10 kişinin hayatını kaybettiğini ve 925 kişinin yaralandığını açıkladı.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Meydana gelen kazaların bilançosunu X üzerindeki hesabı aracılığıyla kamuoyu ile paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ramazan Bayramı tatilinin 8. günü (Cumartesi) 604 trafik kazası meydana geldi.

Maalesef 10 vatandaşımız hayatını kaybetti, 925 vatandaşımız ise yaralandı.

İLK SEKİZ GÜNDE 72 ÖLÜ, 8 BİNİ AŞKIN YARALI

Bayram tatilinin ilk 8 gününde (Cumartesi, Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi) toplamda 72 vatandaşımız hayatını kaybetti, 8 bin 313 vatandaşımız ise yaralandı.

Bu üzücü tabloyu engellemek için dönüş yolculuğunda trafik kurallarına uyalım ve yuvalarımıza sağ salim kavuşalım. Bayram sevincimiz acıya dönüşmesin.

594 BİN ARAÇ DENETLENDİ

Bayram tatili boyunca Polis ve Jandarma Trafik ekiplerimiz denetimlerini sürdürüyor. 5 Nisan 2025 Cumartesi günü, trafik ekiplerimizce toplam 594 bin 122 araç denetlendi, 22 bin 714 araca hız ve radar işlemi yapıldı, 41 bin 073 araca ise diğer işlemler uygulandı.

SÜRÜCÜLERİ UYARDI

Aşırı hız yapmaktan kaçınalım, emniyet kemerimizi takalım ve araç kullanırken cep telefonu kullanmamaya özen gösterelim. Bu mutlu günleri hüzne dönüştürmemek için trafikte dikkatli olalım. Unutmayalım ki yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.