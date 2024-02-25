Ali Yerlikaya duyurdu: 'Çakar' organize suç örgütü çökertildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yalova merkezli 4 ilde gerçekleştirilen ‘Kafes-47’ operasyonlarında elebaşılığını Yılmaz ve Erdem Çakar’ın yaptığı ‘Çakar’ organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu.

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İHA

Emniyet güçleri, suç örgütlerinin üzerine kabus gibi çökmeye devam ediyor.

Son olarak Yalova merkezli 4 ilde 'Kafes-47' operasyonları gerçekleştirildi.

Düzenlenen operasyonda 'Çakar' isimli organize suç örgütü çökertildi.

Bir suç örgütü daha paketlendi

Operasyonlarda örgütün elebaşlarından Yılmaz ve Erdem Çakar'ın da içerisinde bulunduğu 8 kişi yakalandı.

Operasyonun detaylarına ilişkin bilgiler İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından paylaşıldı.

Yerlikaya paylaşımında, operasyonlar sonucu, 4 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet av tüfeği, çok miktarda Türk lirası ile çok sayıda senet, çek, tapu ve dijital materyale el konulduğunu belirtti.

Tefecilik, tehdit, sahte fatura ve daha bir çok suça karıştıkları tespit edildi

Yerlikaya paylaşımının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Altınova ilçesinde faaliyet gösteren oto lastik, petrol istasyonu, işçi servisi işletmeciliği ve çiçek yetiştiriciliği yapan şahısların bir araya gelip, suç işlemek amacıyla örgüt kurarak fahiş miktarlarda faiz karşılığında vatandaşlarımızı borçlandırarak 'tefecilik' suçunu işledikleri, faiz borcuna batan esnaflara baskı kurarak borçlulara senet imzalattırdıkları, borç karşılıklarını ise bazen nakit bazen de iş yerlerine ait malları, araçları, şirketleri, gayrimenkulleri cebren ve hileyle ele geçirerek 'yağma suçunu' işledikleri, borcunu aksatan şahıslara karşı silahla tehdit, ikametin kurşunlanması, genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi, tehdit ve hakaret suçlarını işlemek suretiyle korku oluşturdukları, esnafları sindirdikleri ve kurdukları sanal şirketlerin banka hesapları aracılığıyla ticari alışveriş yaptıkları görüntüsü vererek belirli bir bedel ile sahte fatura düzenledikleri ve esnafları sindirdikleri ve kurdukları sanal şirketlerin banka hesapları aracılığıyla ticari alışveriş yaptıkları görüntüsü vererek belirli bir bedel ile sahte fatura düzenledikleri ve 1 milyar TL tutarında haksız kazanç elde edildiği tespit edildi"

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)