Ali Yerlikaya duyurdu! Çocuk müstehcenliği ile mücadelede 50 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevrim içi çocuk müstehcenliği ile mücadele kapsamında İstanbul merkezli 48 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 50 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Güvenlik güçleri, çeşitli suçlar hakkında operasyonlara hız verdi.

Uyuşturucuyla mücadele, terör örgütleri, kaçakçılık ve çete örgütlerine yönelik çalışmalarda başarıya ulaşıldı.

Son olarak bu kez dijital sohbet uygulamasında müstehcen çocuk görüntülerini paylaşan şüpheliler için harekete geçildi.

"Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile mücadele kapsamında..."

Konuya ilişkin açıklama, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Çevrim içi çocuk müstehcenliği ile mücadele kapsamında İstanbul merkezli 48 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 50 şüpheli yakalandı.



Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Çevrim içi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi ile mücadele kapsamında:



Çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma,

çoğaltma,

satma,

depolama,

bulundurma ve

kullanma suçlarının önlenmesine yönelik...

48 ilde eş zamanlı operasyon

İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak olmak üzere 48 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

"50 şüpheli yakalandı"