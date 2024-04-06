Ali Yerlikaya duyurdu! DEAŞ operasyonunda 48 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul’da Santa Maria Kilisesinde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-21” operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

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Güvenlik güçleri, kent merkezlerinde terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla operasyonlarını sürdürüyor.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçlerinin son operasyonunu duyurdu.

"Terör eylemlerinin hiçbirine göz açtırmayacağız"

Bakan Yerlikaya, operasyondan şu bilgilere yer verdi:

İstanbul’da Santa Maria Kilisesinde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-21” operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Terör eylemlerinin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek

Operasyonda 48 şüpheli yakalandı

Operasyondaki diğer ayrıntılar ise şöyle: