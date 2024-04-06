Güvenlik güçleri, kent merkezlerinde terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla operasyonlarını sürdürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, güvenlik güçlerinin son operasyonunu duyurdu.
"Terör eylemlerinin hiçbirine göz açtırmayacağız"
Bakan Yerlikaya, operasyondan şu bilgilere yer verdi:
İstanbul’da Santa Maria Kilisesinde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı olan şahıslar başta olmak üzere DEAŞ Terör Örgütüne yönelik düzenlenen “BOZDOĞAN-21” operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Terör eylemlerinin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek
Operasyonda 48 şüpheli yakalandı
Operasyondaki diğer ayrıntılar ise şöyle:
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde;
İSTANBUL:
- İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul’un Sarıyer ilçesinde bulunan Santa Maria Kilisesinde meydana gelen silahlı saldırı olayının failleri ile bağlantılı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 30 şüpheli yakalandı.
ANKARA:
- Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı oldukları tespit edilen 18 şüpheli yakalandı.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle
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