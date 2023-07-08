Ali Yerlikaya duyurdu: Etkisiz hale getirilen 2 terörist turuncu kategoriden çıktı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin turuncu kategoriden olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

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Kahraman Mehmetçik, terörle mücadelesini başarıyla sürdürüyor.

Türkiye'nin gündeminde terörü çıkarmakta kararlı olan güvenlik güçleri yurt içi, sınır hattı ve sınır ötesinde hain teröristlere nefes aldırmıyor.

Bu kapsamda başlatılan operasyonlarla artık terör örgütü PKK üyeleri için güvenli bir yer yok.

Bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alan Türk askeri, etkisiz hale getirilenler listesine her geçen gün bir yenisini daha ekliyor.

Öldürülme anları paylaşıldı

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bestler-Dereler bölgesinde 2 teröristin öldürülme anlarını paylaşmıştı.

Bakan Yerlikaya, güzel haberi 'Şehidimizin kadı yerde kalmadı' sözleriyle duyurdu.

Gözden Kaçmasın Bestler-Dereler bölgesinde 2 teröristin öldürülme anı Haberin Detayları

Turuncu kategoride çıktılar

Bugün ise Bakan Ali Yerlikaya düzenlenen operasyonla ilgili yeni detayları paylaştı.

Yerlikaya, 4 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 2 teröristin turuncu kategoride olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Teröristlerin kimliği belli oldu

Teröristlerden ilki Mirza Bargıran kod adlı Mirza Sezek. 2015-2023 yılları arasında 5 farklı terör eylemine katıldığı, bu eylemlerde 1 jandarmamızın ve 2 polisimizin şehit edildiği belirlendi.

Diğeri Bengin Bermani kod adlı Kahraman Karataş. Bu terörist ise 2016-2018 yılları arasında 6 farklı terör eylemine katıldı. Bu eylemlerde 2'si askeri personel, 7'si jandarma personeli, 7'si de güvenlik korucusu olmak üzere 16 güvenlik görevlimiz şehit edildi, 16 güvenlik görevlimiz yaralandı.

"Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaşımının sonunda ise şu notu düştü: