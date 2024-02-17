Ali Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da 1663 torbacı yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da 5 gündür torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik yapılan "NARKOGÜÇ 50" operasyonunda 1663 kişinin yakalandığını açıkladı.

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DHA

Vatandaşları zehirleyenlere göz açtırılmıyor.

Son olarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe emniyet müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti yaptığı tespit edilen, “Torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik "NARKOGÜÇ-50" Operasyonu düzenlendi.

Operasyon sonucu 461 kilogram uyuşturucu madde ve 1 Milyon 936 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

167 torbacı tutuklandı

Yine operasyonda bin 663 şüpheli sokak satıcısı yakalandı ve işlem yapıldı.

Bu şahıslardan 167’si tutuklandı.

Operasyon sonucu; 10 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği ile çok miktarda döviz ve 657 bin Türk Lirasına el konuldu.

Operasyona ilişkin detayları paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, daha sonra polislere teşekkür etti.

"Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek"

Operasyonda emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkürlerini ileten Bakan Yerlikaya, “Operasyonu gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; uyuşturucu tacirlerini teröristlerden farklı görmüyoruz. Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)