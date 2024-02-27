Ali Yerlikaya duyurdu! İstanbul'da 65 yeni göç noktası aracını daha hizmete alıyoruz İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışmalara devam edildiğini aktarırken İstanbul'da 65 yeni göç noktası aracının daha hizmete sunulduğunu açıkladı.

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Düzensiz göç ile mücadele kararlılıkla devam ediyor.

Yetkili ekipler, ülkeye yasa dışı yollardan girmeye çalışan ve göçmenlere olanak sağlayan organizatörlere göz açtırmıyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlar başarı ile sonuçlanıyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni göç noktası aracının faaliyete başladığını duyurmak üzere basın toplantısı düzenledi.

"65 yeni göç noktası aracını daha hizmete alıyoruz"

Yerlikaya, düzenlendiği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul'umuzda 65 yeni göç noktası aracını daha hizmete alıyoruz. Bu yeni araçlarımız ile birlikte İstanbul'da toplam 103 mobil göç noktasına ulaştık. Böylece denetimlerimizi daha yoğun ve güçlü hale getirdik. Yeni araçlarımızın İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum.

"Canla başla çalışmaya devam edeceğiz"

Değerli arkadaşlar, İstanbul bizim medeniyetimizin baş tacı, göz bebeğimiz. Bu şehir dünyanın en büyük 15. metropolü. Nüfusu 131 ülkeden daha büyük. Böylesine bir şehir her açıdan ülkemizin lokomotifi ve öncüsü. Biz İçişleri Bakanlığı olarak 600 bin personelimizle ülkemizin dört bir yanında olduğu gibi İstanbul'umuzda da huzur ve güvenliğimizi sağlamak için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz."