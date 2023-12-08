Ali Yerlikaya duyurdu: Kaçak alkol ticaretine Çengel - 4 damgası! Bakan Ali Yerlikaya, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Çengel-4 Operasyonları'nda 189 kişiye adli işlem yapıldığını ve 25 bin 603 litre kaçak/sahte alkol ile etil alkole el konulduğunu açıkladı.

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ensonhaber.com

Türkiye, içeride ve dışarıda yaptığı operasyonlar ile hem kaçakçılara hem de terör örgütlerine göz açtırmıyor.

Özellikle ülkemize yuvalanmaya çalışan kaçakçılara karşı operasyon düzenleyen emniyet güçleri, birçok kişi paketledi.

Bu sefer düzenlenen operasyon ise yılbaşı öncesi sahte/kaçak alkol ticaretine yönelik oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada 81 ilde Çengel - 4 Operasyonu düzenlendiğini belirtti.

"189 şahsa adli işlem yapıldı"

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı;