Ali Yerlikaya'dan 'gereği yapıldı' paylaşımı: TSK'ya dil uzattı, cezasız kalmadı! Acı şehit haberleri sonrası Türk askerini "kazıklara oturtacağım" diyerek video çeken şahsın yakalandığı anların kareleri paylaşıldı. O.K isimli şahıs, Emniyet'te süren işlemleri sonrası adalete teslim edilecek.

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ensonhaber.com

Türkiye şehitlerinin yasını tutuyor.

12 kahraman Türk askerinin peş peşe gelen acı haberleri yürekleri dağlarken, sosyal mecralar üzerinde akılalmaz tartışmalar yaşandı.

Milli ve dini değerlerin sürekli olarak hedef alındığı Ekşi Sözlük’te durum bu kez de değişmedi.

Öyle ki söz konusu sitede, şehitlere yönelik çirkin sözler sarf edildi.

Paylaşımlarının ardından Antalya'da harekete geçen ekipler, paylaşımları yaptığı belirlenen O.K.'yi gözaltına aldı.

"Gereği yapıldı"

Çok geçmeden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şahsın yakalandığına dair "Gereği yapıldı" notunu düşerek bir paylaşımda bulundu.

İşte Yerlikaya'nın paylaşımı;

Gereği yapıldı! Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası; Sosyal medya platformu Twitter'da (X) Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs, Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüz tarafından yakalandı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler, Yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek.

"Türk askeri seni kazıklara oturtacağım"

Enselenen şahsın, şehitleri hedef aldığı bir başka videosu daha bulunuyor.

Akıllara durgunluk veren o videoda işte şu cümleler kullanıldı;

Ben Allah’ın elçisi Erhan Osman Kaylak, yerimi çok iyi bilirsiniz. Türk askeri seni kazıklara oturtacağım. Sahtekar soytarı seni. Türk askeri, seni kazıklara oturtup cehenneme göndereceğim.

Ayrıca şahıs, Ekşi Sözlük'teki yorumlarında da şu cümleleri aktarmıştı;