Ali Yerlikaya duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 2 suç makinesi yakalandı

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Güvenlik güçleri uyuşturucu ticaretine geçit vermiyor.

Yurt genelinde yapılan operasyonlar başarıyla sonuçlanıyor.

Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 kentte düzenlenen operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya, İnterpol kırmızı bültenle aranan 2 suç makinesinin yakalandığını bildirdi.

Yapılan paylaşımda ise şu ifadelere yer verildi:

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzce, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde MASAK’la iş birliği içerisinde gerçekleştirilen operasyonda; 2'si İnterpol kırmızı bültenle aranan olmak üzere toplam 34 şahıs hakkında işlem yapıldı.



Ankara, İzmir, Aydın, Muğla, Isparta ve Konya'da icra edilen operasyonda muhtelif miktarda uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit para, çok sayıda kripto telefon, birçok ülkeye ait sahte pasaport, kimlik kartı, tabanca ve fişek ele geçirilmiştir.



İstanbul Emniyet'imizin kahraman polislerini ve MASAK ekibini yürekten kutluyorum.



Zehir tacirleriyle, suç ve suçlularla mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz.