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Güvenlik güçlerimiz, suçla etkin bir şekilde mücadele etmeye devam ediyorlar.

Bu çerçevede, ardı ardına çökertilen organize suç örgütlerine yenileri ekleniyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir merkezli Mersin ve Van’da düzenlenen Mahzen-13 operasyonlarında, elebaşılığını Tahsim Aktaş ve Murat Hanaylıoğlu’nun yaptığı 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini, elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 25 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

"Organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız"

Yerlikaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda operasyonların sonuçlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Aziz Milletimizin Bilmesini İserim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun, ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine, çetelere milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız.



Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İzmir merkezli Mersin ve Van’da düzenlenen operasyonlarda, organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

- Eğlence mekânlarını cebir ve tehdit kullanarak ele geçirmeye çalıştıkları,

- Esnaflara ait işyerlerini kurşunladıkları,

- Silahlı tehdit ile mağdur şahıslara zorla senet imzalattırdıkları,

- 3. şahıslar adına para tahsilatı yaptıkları,

- Silah ticareti yaptıkları,

- Kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi."