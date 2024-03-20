Ali Yerlikaya duyurdu! Mahzen-15 operasyonunda 109 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen Mahzen-15 operasyonlarında, elebaşları dahil 109 şüphelinin gözaltına alınmasıyla bir organize suç örgütünün çökertildiğini bildirdi.

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ensonhaber.com

Huzur ve düzeni bozmaya çalışanlara yönelik operasyonlar ülke genelinde devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyonla ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaştı.

"109 şüpheli yakalandı"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-15” operasyonlarında elebaşılığını Özay Çetin ve Mert Çetin’in yaptığı “Çetinler” olarak bilinen Organize Suç Örgütü çökertildi



Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 109 şüpheli yakalandı



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine, halkımızın huzurunu bozanlara hayatı dar edeceğiz"

Tespit edilen suçlar

"Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Kocaeli, İzmir, Bursa, Samsun, Diyarbakır ve Erzincan’da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

- Uyuşturucu madde ticareti,

- Kasten öldürmeye teşebbüs,

- Silahla yaralama,

- İşyeri kurşunlama ve

- Yağma suçlarını işledikleri tespit edildi."

Ele geçirilenler