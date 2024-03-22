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ensonhaber.com

Güvenlik birimlerimiz suçla mücadelede kararlı bir şekilde hareket etmeye devam ediyor.



Bu çerçevede ardı ardına etkisiz hale getirilen organize suç örgütlerine her gün yenileri ekleniyor.

40 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da gerçekleştirilen Mahzen-17 operasyonlarında elebaşılığını Ümit Değirmenci’nin (cezaevinde) yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini, operasyonlarda 40 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda operasyonların sonuçlarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Tespit edilen suçlar

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Tek tek yakalayıp adalete teslim edeceğiz



Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

- Kasten yaralama,

- Uyuşturucu madde imal ve ticareti,

- Nitelikli yağma,

- Yasadışı silah ticareti,

- Mala zarar verme,

- Tehdit ve

- Hakaret suçlarını işledikleri tespit edildi."