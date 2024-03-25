Ali Yerlikaya duyurdu! Mahzen-19 operasyonunda 13 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ Çorlu'da 3 gün süren Mahzen-19 operasyonunda organize suç örgütü üyesi 13 şüphelinin yakalandığını belirtti.

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ensonhaber.com

Güvenlik kuvvetleri, suç şebekelerine karşı kesintisiz mücadele veriyor.

Birimler tarafından gerçekleştirilen baskınlar, başarıyla tamamlanıyor.

Son gerçekleştirilen operasyonun adresi ise Tekirdağ Çorlu oldu.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mahzen-19 operasyonu hakkındaki detayları sosyal medya hesabından duyurdu.

13 şüpheli yakalandı

Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Elebaşılığını Barış Boyun’ un (Yurt dışı firar) yaptığı Organize Suç Örgütüne yönelik Tekirdağ Çorlu'da 3 gün süren “MAHZEN-19” operasyonları düzenlendi



Operasyonlarda elebaşının yönettiği organize suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı.



Hangi büyüklükte olursa olsun, nerede olursa olsun ailelerimizin huzurunu kaçıran organize suç örgütlerine milletimizin duası ve desteğiyle nefes aldırmayacağız."

Tespit edilen suçlar

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Elebaşı Barış Boyun’ un yurtdışından verdiği talimat ile suikast hazırlığında olduğu tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

- Kasten adam öldürme,

- Silahlı saldırı ve kasten adam öldürmeye teşebbüs,

- Hırsızlık,

- 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi."

Ele geçirilenler