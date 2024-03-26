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ensonhaber.com

Güvenlik birimleri, suç örgütlerine karşı sürekli olarak mücadele ediyor.

Ekipler tarafından yapılan operasyonlar, başarıyla sonuçlanıyor.

Son düzenlenen operasyonun hedefi Tunceli oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mahzen-20 operasyonuna ilişkin detayları resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

12 şüpheli yakalandı

Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Tunceli’de eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-20” operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi



"Operasyonlarda elebaşında içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz."