Güvenlik birimleri, suç örgütlerine karşı sürekli olarak mücadele ediyor.
Ekipler tarafından yapılan operasyonlar, başarıyla sonuçlanıyor.
Son düzenlenen operasyonun hedefi Tunceli oldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mahzen-20 operasyonuna ilişkin detayları resmi sosyal medya hesabından paylaştı.
12 şüpheli yakalandı
Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Tunceli’de eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-20” operasyonlarında elebaşılığını Serdar Alp’in yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi
"Operasyonlarda elebaşında içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli yakalandı
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz."
Tespit edilen suçlar
"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;
- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,
- Nitelikli yağma,
- Mala zarar verme,
- Kasten yaralama,
- Tehdit,
- Tefecilik,
- İhaleye fesat karıştırma,
- Resmi belgede sahtecilik,
- Uyuşturucu madde imal ve ticareti,
- 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"
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