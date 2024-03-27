Emniyet güçleri, suç şebekeleriyle aralıksız mücadelesini sürdürüyor.
Birimlerin gerçekleştirdiği müdahaleler, etkili sonuçlar veriyor.
Son olarak gerçekleştirilen operasyonun merkezi Hatay oldu.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mahzen-21 operasyonu hakkında ayrıntıları resmi hesabı üzerinden duyurdu.
13 kişi yakalandı
Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Hatay’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-21” operasyonunda elebaşılığını Süleyman Alev’in yaptığı “Alevler” olarak bilinen Göçmen Kaçakçılığı Organize Suç Örgütü çökertildi
Operasyonda elebaşının da içerisinde olduğu organize suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve çetelere milletimizin duası ve desteğiyle göz açtırmayacağız."
Tespit edilen suç ve el konulanlar
"Hatay Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Göçmen Kaçakçılığı suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edildi.
Operasyonlar sonucu;
- 2 adet araca,
- Ruhsatsız tabancalara ve fişeğe el konuldu."
"Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum"
"Hatay Altınözü Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Göç İdaresi Başkanlığımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."
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