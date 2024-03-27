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Emniyet güçleri, suç şebekeleriyle aralıksız mücadelesini sürdürüyor.

Birimlerin gerçekleştirdiği müdahaleler, etkili sonuçlar veriyor.

Son olarak gerçekleştirilen operasyonun merkezi Hatay oldu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mahzen-21 operasyonu hakkında ayrıntıları resmi hesabı üzerinden duyurdu.

13 kişi yakalandı

Yerlikaya, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hatay’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-21” operasyonunda elebaşılığını Süleyman Alev’in yaptığı “Alevler” olarak bilinen Göçmen Kaçakçılığı Organize Suç Örgütü çökertildi



Operasyonda elebaşının da içerisinde olduğu organize suç örgütü üyesi 13 şüpheli yakalandı



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

organize suç örgütlerine, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve çetelere milletimizin duası ve desteğiyle göz açtırmayacağız."