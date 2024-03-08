Suç örgütlerine karşı kararlı bir duruş sergileniyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyon hakkında bilgi verdi.
Yalova’da eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-6" operasyonunda, elebaşılığını zehir taciri Cüneyt Dizdaroğlu’nun yaptığı organize suç örgütü çökertildi.
Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı.
15 kişi yakalandı
Bakan Yerlikaya, şu paylaşımda bulundu:
"Yalova’da eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-6” operasyonlarında elebaşılığını zehir taciri Cüneyt Dizdaroğlu’nun yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi.
Operasyonlar sonucu organize suç örgütü elebaşının da aralarında olduğu 15 şüpheli yakalandı."
Tespit edilen suçlar
"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Organize Suç Örgütlerine, Zehir Tacirlerine, Halkımızın Huzurunu Bozanlara Hayatı Dar Edeceğiz
- Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Yalova ile Armutlu ilçesinde organize suç örgütü üyelerinin, Armutlu merkezli uyuşturucu dağıtımını yaygınlaştırarak, turizm sezonunda temin ettikleri uyuşturucuları satmayı hedefledikleri tespit edildi."
Ele geçirilenler
Operasyonlar sonucu:
- Ruhsatsız tabancalar,
- Pompalı tüfek ve av tüfekleri
- Çok miktarda uyuşturucu madde ile
- Çok sayıda fişek ve dolu kartuşa el konuldu.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin Duası Sizinle.
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