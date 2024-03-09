Ali Yerlikaya duyurdu! MAHZEN-7 operasyonunda 27 şüpheli yakalandı

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Yurt genelinde suç örgütlerinin faaliyetlerine karşı mücadele sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyon hakkında bilgi paylaştı.

İstanbul'da düzenlenen "MAHZEN-7" operasyonunda, elebaşılığını “Memocan” lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı.

"Organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz"

Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu cümlelere yer verdi:

"İstanbul düzenlenen “MAHZEN-7” operasyonlarında elebaşılığını “Memocan” lakaplı Muhammed Uray’ın yaptığı Organize Suç Örgütü çökertildi



Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 27 şüpheli yakalandı.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz"