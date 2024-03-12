Ali Yerlikaya duyurdu! MAHZEN-9 operasyonunda 6 suç örgütü çökertildi

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Suç örgütlerine yönelik kararlı operasyonlar sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son operasyonla ilgili detayları paylaştı.

6 ilde gerçekleştirilen "MAHZEN-9" operasyonunda, 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 54 şüpheli yakalandı.

54 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya, şu paylaşımda bulundu:

"6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-9” operasyonlarında; - İzmir’de Hasan Keser, - Kayseri’de Barış Şengül (Yılanlar), - Manisa’da Ömer Çakır, - Muğla’da Yakup Çabuk (Çabuklar), - Diyarbakır’da Oğuz Sorguç (Yurtdışı Firar) ve - Erzincan’da Necat Koç’un elebaşılığını yaptığı 6 ayrı Organize Suç Örgütü Çökertildi Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu Organize Suç Örgütü Üyesi 54 şüpheli yakalandı."

Tespit edilen suçlar

"Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek



Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir, Kayseri, Manisa, Muğla, Diyarbakır ve Erzincan İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

- Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak,

- Nitelikli yağma,

- Uyuşturucu madde imal ve ticareti,

- Kasten yaralama,

- Ölümle tehdit,

- Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma,

- Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması,

- Tefecilik,

- Çek ve senet tahsilatı,

- Şantaj,

- Fuhuşa teşvik,

- Silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi."