Ali Yerlikaya duyurdu! Mercek-15 operasyonlarında 750 silah ele geçirildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 68 ilde düzenlenen "Mercek-15" operasyonlarında 750 silahın ele geçirildiğini ve 878 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Güvenlik birimleri, ülke genelinde ruhsatsız silahlarla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

68 ilde operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il jandarma komutanlıkları ve emniyet müdürlükleri tarafından 68 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişi ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden "Mercek-15" operasyonları hakkında bilgi paylaştı.

750 silah ele geçirildi

559'u ruhsatsız tabanca, 58'i kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 14ü uzun namlulu tüfek ve 119'u ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 750 silah ele geçirildiğini bildirdi.

878 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Operasyonlarda 878 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirten Yerlikaya, İstanbul'da 99 tabanca ve 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildiğini, 136 şüphelinin gözaltına alındığını; İzmir'de 61 tabanca ve 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildiğini, 60 şüphelinin gözaltına alındığını; Adana'da 47 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirildiğini, 69 şüphelinin gözaltına alındığını; Antalya'da 21 tabanca ve 14 uzun namlulu tüfek ele geçirildiğini, 58 şüphelinin gözaltına alındığını; Şanlıurfa'da da 27 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildiğini, 34 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini kaydeden Bakan Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren kolluk güçlerini tebrik etti.