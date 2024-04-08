Ali Yerlikaya duyurdu! Mercek-16 operasyonlarında 912 silah ele geçirildi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 71 ilde düzenlenen "Mercek-16" operasyonlarında 912 silahın ele geçirildiğini ve 959 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Güvenlik güçleri, ülke genelinde ruhsatsız silahlarla ilgili operasyonlarını devam ettiriyor.

71 ilde operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, il jandarma komutanlıkları ve emniyet müdürlükleri tarafından 71 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişi ve silah kaçakçılarına yönelik 4 gündür devam eden "Mercek-16" operasyonları hakkında bilgi paylaştı.

912 silah ele geçirildi

661'i ruhsatsız tabanca, 35'i kurusıkıdan çevrilmiş tabanca, 40'ı uzun namlulu tüfek ve 176'sı ruhsatsız av tüfeği olmak üzere 912 silah ele geçirildiğini bildirdi.

959 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Operasyonlarda 959 şüpheli hakkında işlem yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, İstanbul'da 104 tabanca ve 5 av tüfeğinin ele geçirildiğini, 157 şüphelinin gözaltına alındığını; Manisa'da 100 tabancanın ele geçirildiğini ve 2 silah kaçakçısının tutuklandığını; Adana'da 43 tabanca ve 8 av tüfeğinin ele geçirildiğini, 39 şüphelinin gözaltına alındığını; İzmir'de 39 tabanca ve 6 av tüfeğinin ele geçirildiğini, 26 şüphelinin gözaltına alındığını; Gaziantep'te 20 tabanca ve 10 av tüfeğinin ele geçirildiğini, 26 şüphelinin gözaltına alındığını; Erzurum'da da 12 tabanca ve 18 av tüfeğinin ele geçirildiğini, 34 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini kaydeden Bakan Ali Yerlikaya, operasyonu gerçekleştiren kolluk güçlerini tebrik etti.