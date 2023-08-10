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Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda kahraman şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "tek bir terörist kalmayıncaya dek" anlayışı ile sürdürülen operasyonlardan her geçen gün bir başarı haberi duyuluyor.

Sınır içi ve sınır dışı operasyonlar hız kesmeden devam ederken, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta yürütülen operasyonun ayrıntılarını açıkladı.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMAYACAK.



#Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan istihbarat çalışması sonucunda; Van Jandarma Asayiş Kolordu ve Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde, Şırnak İl Jandarma ve Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlıkları tarafından,



Hava Kuvvetleri Komutanlığı uçakları, Atak Taarruz Helikopterleri ve J-SİHA desteğinde #Beytüşşebap kırsalında JOPER, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Timlerinin katılımı ile Şehit Jandarma Er Yusuf AKTAN operasyonu düzenlendi.



Operasyon sonucunda 2 TERÖRİST SİLAHLARIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ.



Operasyonu düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum.



SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK